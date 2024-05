Biella: il Comune progetta una nuova area eventi tra la biblioteca e l'Opificio dell'Arte

Il Comune è al lavoro per la riqualificazione dello spazio ricompreso tra la biblioteca, la stazione a valle della Funicolare e l’Opificio dell’Arte.

Via l'asfalto, la giunta Corradino ha immaginato la rimozione della superficie impermeabile in asfalto a favore di una drenante delimitata da un’area verde, ad uso esclusivo del pedone ed al servizio del quartiere, che avrà così una nuova area disponibile per la programmazione di eventi.

La decisione è contenuta in una delibera di giunta nella quale si legge che mira a trovare i fondi partecipando al “Bando per la realizzazione di interventi per l’adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile e attiva” della Regione Piemonte.

L’elenco dei Comuni che possono beneficiare della presente agevolazione è riportato nello stesso bando, e tra i potenziali beneficiari è ricompreso anche il Comune di Biella.

"Le finalità del bando regionale - si legge nel documento - sono quelle di trasformare gli spazi pubblici in modo rapido ed economico con l’obiettivo di disincentivare l’uso del mezzo privato ed incentivare l’uso della bicicletta e altre modalità di trasporto non impattanti, attraverso una serie di interventi quali: definizione, riorganizzazione e segnalazione delle aree soggette a limitazione della circolazione; realizzazione di percorsi ciclabili; creazione di aree pedonali come ad esempio “strade scolastiche”, trasformazione di spazi pubblici finalizzata al placemaking (urbanistica tattica); realizzazione di “slow streets” (zone a velocità veicolare ridotta – zone 30) e riutilizzo di aree di sosta come “parklet” (trasformazione di aree a parcheggio a lato della carreggiata in luoghi di aggregazione); programmi di messa a dimora di alberi (riforestazione urbana) e realizzazione di interventi di depavimentazione".