Assemblea Biella Master, Luciano Barbera riconfermato presidente per il prossimo triennio 

L’Assemblea della Fondazione Biella Master, tenutasi venerdì scorso, a Città Studi, si è aperta con i ringraziamenti del presidente Luciano Barbera al sindaco di Biella. “Voglio ringraziarla - ha detto Barbera, rivolto al primo cittadino - per l’interessamento che ha sempre dimostrato nei confronti della Fondazione e per l’impegno economico del Comune che non è mai venuto meno nei cinque anni del suo mandato”.

Lo stesso ha manifestato il suo compiacimento per i risultati raggiunti dal Biella Master, impegnandosi anche in futuro a non fare mancare la sua vicinanza. Dopo l’approvazione del bilancio al 31.12.2023 e quello preventivo per il 2024, a nome del Collegio dei Revisori dei Conti, Domenico Calvelli (riconfermato nella carica, con Pier Fortunato Calvelli e Donatella Collodel), ha dato lettura della relazione di bilancio. Il Presidente Barbera comunica la composizione del Consiglio Direttivo per il triennio 2024/2027, che comprende l’ ingresso di Guido De Luca, in rappresentanza dell’Associazione Nazionale Commercio Laniero. A Novembre 2023 si è svolto il corso propedeutico e a Gennaio 2024 è iniziata la 33° edizione del Master.

La selezione finale ha premiato con le borse di studio Giorgia Bragagnolo, Morena Chiriano, Lara Lazzaroni, Ilaria Lovera, Clara Marini e Andrea Moro. Nell’ambito del piano formativo sono state confermate per il 2024 le attività all’estero, che vedranno impegnati i masterini negli USA, Nuova Zelanda, Australia, Regno Unito, Cina e Spagna. Nel 2023, la Fondazione si è arricchita di nuovi sostenitori: Atradius Credito, Banca Simetica, Gruppo Schneider, Isaia & Isaia e Sellmat. Nel corso della seduta sono stati consegnati gli attestati agli allievi della 32° edizione: Matteo De Giambattista, Asya Locche, Jehona Lutfija, Ilaria Pennacchini e Giulia Masciangelo. A quest’ultima è stato attribuito il premio “Carlo Barbera”, alla sua seconda edizione, consegnato alla vincitrice dal nipote del fondatore dell’azienda, Corrado Barbera. Il Presidente - riconfermato nella carica con Luca Alvigini (Vice Presidente), e Marinella Uberti (Tesoriere) - ha chiuso il suo intervento ringraziando Federico Buratti e Luca Alvigini per avere sottoscritto le borse di studio del biennio 2024/2025, in ricordo dei rispettivi genitori, Filippo Buratti e Pier Giuseppe (Pino) Alvigini. Un particolare ringraziamento ha voluto rivolgerlo a tutti gli imprenditori che sostengono la Fondazione.

“Nonostante le diffidenze iniziali e una certa difficoltà nell’accogliere gli allievi - ha detto Barbera - oggi troviamo le porte aperte, con grande soddisfazione delle aziende per l’eccellente preparazione dei masterini”. “Il loro sostegno, ha concluso, è al tempo stesso stimolo e riconoscimento per la serietà e la competenza del Biella Master e per l’impegno profuso dal Direttore Giovanni Schiapparelli, dal corpo insegnante e dalla segretaria Paola per la buona riuscita dei corsi.” A conferma della validità dell’opera svolta, Lunedì 15 aprile, nella sala consiliare del Comune di Biella, in occasione della giornata nazionale del Made in Italy, il sindaco ha consegnato nelle mani di Luciano Barbera un attestato per il ruolo della Fondazione nella valorizzazione dell’industria tessile biellese, accompagnato da una lettera di elogio del ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.