Pralungo, saldo positivo per il rendiconto 2023: buone notizie anche sul fronte delle opere pubbliche

Martedì 30 aprile si è svolto a Pralungo l’ultimo consiglio comunale della legislatura 2019-24. diversi i punti all'ordine del giorno: tra questi, il rendiconto del 2023, al netto di tutti gli accantonamenti, ha un saldo positivo di 186.000 euro e si è reso noto che la prima variazione di bilancio registrerà una maggiore entrata di circa 130.000 euro, riferita all’ultimo rimborso relativo ai risparmi ottenuti con il rinnovamento dell’impianto di illuminazione pubblica.

Un bel tesoretto che consentirà di mettere in cantiere da subito interventi importanti per il territorio di Pralungo – come spiegato dall'amministrazione - Approvate anche le tariffe TARI che rimangono invariate. Si è parlato poi di una variazione di bilancio che ha visto circa 30.000 euro di maggiori entrate dovute al gettito Irpef, un contributo della Regione Piemonte per il PEBA così che si potrà sviluppare un piccolo piano regolatore al fine di valutare le criticità su cui intervenire per eliminare le barriere architettoniche ancora esistenti. Inoltre, gli Alpini di Pralungo riceveranno 3000 euro come contributo per l'intervento di miglioramento della loro sede, di proprietà comunale.

Buone notizie anche sul fronte delle opere pubbliche: sono stati aggiudicati, infatti, i lavori per il Ponte della Passerella e per il ponte che collega la frazione Valle con Favaro. Il primo si conta di terminarlo prima dell’autunno mentre per l’altro l’intervento è più complesso ma sembra che il cronoprogramma sia più che rispettato. Inoltre, la spesa di 325.000 euro prevista per il 2025 è stata spostata a quest’anno proprio perché verranno cantierati già nel 2024.