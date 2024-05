Tollegno, cinghiale nelle briglie della centrale idroelettrica, l'intervento di recupero, VIDEO

In questo momento oggi lunedì 13 maggio a Tollegno è in atto un intervento da parte dei Vigili del Fuoco e del Centro recupero animali selvatici della Provincia per il recupero di un cinghiale ormai in stato di decomposizione che sarebbe rimasto incastrato nelle briglie della centrale idroelettrica.

A scoprire la carcassa dell'animale è stato il gestore dell'impianto che ha avvisato il centro recupero animali selvatici che a sua volta ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per via della complessità dell'operazione.