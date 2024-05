Serata fotografica a Sagliano Micca: dal deserto etiope alle strade del blues.

Tornano a Sagliano Micca le proiezioni fotografiche: tre mete tanto affascinanti quanto poco conosciute verranno presentate dal gruppo Foto Art di Cossato. La serata si terrà sabato 18 maggio, alle ore 21.00, presso il Salone Polivalente "Luigi Varnero" di Sagliano Micca. Si spazierà dalla magica e inospitale Dancalia in Etiopia, al fascino della via del blues negli Stati Uniti, alle meraviglie paesaggistiche tra i vigneti e gli azulejos portoghesi. Un’occasione unica per “viaggiare” e farsi rapire da luoghi fantastici.

L’ ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti e non è richiesta prenotazione.