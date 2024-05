Serie di interventi dei Vigili del Fuoco nella serata di ieri, 14 maggio, nei comuni di Andorno Micca e Cossato.

In entrambi i casi, sono state segnalate piante cadute sul ciglio della strada. In foto, il fatto accaduto alla Spolina. Le squadre hanno provveduto a rimuovere gli alberi e mettere in sicurezza l'area interessata.