Si è svolta all'Albatros di Ponderano la serata di fine stagione dello Sci Club Biella, durante la quale si sono svolte le premiazioni della gara sociale che hanno visto campioni sociali Patrizia Cavagna e Gianluca Garbaccio; inoltre sono stati distribuiti i riconoscimenti a tutti gli atleti della stagione 2023/24.

Il prossimo appuntamento sarà venerdì 10 maggio, alle 18.30, nella sede di via Pietro Micca 13, a Biella, per l'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche sociali.