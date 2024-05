Aperte le iscrizioni al 13° Rally Lana Storico

Saranno venerdì 21 e sabato 22 giugno le giornate da annotare in agenda, quelle in cui a Biella si svolgerà la tredicesima edizione del Rally Lana Storico, nella duplice configurazione Rally Auto Storiche e Rally Auto Storiche di Regolarità.

La manifestazione biellese, promossa una volta di più da Veglio 4x4 e BMT Eventi in sinergia con l’Automobile Club Biella, anche per l’edizione 2024 ha ottenuto una invidiabile rosa di titolazioni ad iniziare da quelle per il CIR Auto Storiche e per il neonato CIR Auto Storiche di Regolarità nella duplice configurazione, quest’ultimo, “media 50” e “media 60”. Per la gara di velocità saranno in lizza anche i protagonisti del Trofeo A112 Abarth Yokohama, oltre a quelli del Memory Fornaca e Michelin Trofeo Storico, mentre i regolaristi iscritti alla North West Regularity Cup si sfideranno per il secondo dei cinque round della serie.

Il rally sarà il quinto atto, e primo del secondo girone, di Campionato Italiano mentre la gara a media sarà la sesta delle nove del calendario tricolore.

Dalle mercoledì 22 maggio si sono aperte le iscrizioni che si potranno inviare, secondo le modalità previste, sino alle 18 di lunedì 17 giugno. Il road-book sarà consegnato ai concorrenti, presso l’Agorà Hotel in Viale Lamarmora, dalle 9 alle 15 di sabato 15 giugno, prima delle due giornate consentite per le ricognizioni del percorso dalle 9 alle 16,30 e, la seconda, dalle 9 alle 13 di venerdì 21. L’hotel stesso, oltre ad essere sede di direzione gara, segreteria e sala stampa, metterà a disposizione gli spazi per le verifiche sportive dalle 14 alle 19.30 del venerdì; le tecniche torneranno a svolgersi negli adiacenti Giardini Zumaglini, per protrarsi sino alle 20.

Nuovamente il Centro Commerciale “Gli Orsi” sarà coinvolto dando spazio al parco assistenza e alla pedana sulla quale alle 8.30 di sabato 22 giugno scatterà la vettura numero 1 che vi farà ritorno a partire dalle 17.26 dopo aver disputato le sei prove speciali in programma che, una volta di più, si snoderanno sulle strade che hanno fatto la storia del Rally della Lana proponendo un percorso tecnico ma molto condensato; saranno infatti 214,90 i chilometri totali di cui ben 99,64 quelli cronometrati con un rapporto del 46,3%. Al termine del primo giro di prove le vetture faranno ritorno a “Gli Orsi” per il riordino di metà gara e il parco assistenza; altri due riordini sono previsti a Pray, località dove saranno anche localizzate le due zone remote.

Notizie ed aggiornamenti al sito web www.rallylanastorico.it