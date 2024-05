I Ramarri 4x4 in trasferta a Celle Ligure per il trofeo Italia

Questo week end i RAMARRI 4X4 sono in trasferta per una gara del Trofeo Italia a Celle Ligure nel bellissimo crossodromo Andrea Timossi.

Due gli equipaggi: 1° Equipaggio con Martinetti Marco e Ivon Izzo su Vitara turbo alla sua seconda gara in fuoristrada, pilota che promette bene con esperienza in campo moto cross (da seguire nella sua crescita sportiva), 2° equipaggio con Gilardi Mario "SUPERMARIO" affiancato da Lovato Martina con il suo Suzuki Samurai turbo, ormai veterano di questo sport che senz'altro farà divertire il pubblico con la sua supermariocross... i mezzi saranno seguiti dal team MAGO G.

Seguiranno gli aggiornamenti con i risultati