19° Trofeo Città di Candelo, in 90 runners al via, FOTO e VIDEO di Nicola Rasolo

E' baciato dal sole il 19° Trofeo Città di Candelo che si corre oggi domenica 26 maggio a Candelo.

Gli iscritti alla corsa non competitiva organizzata dal Bar La Torre e Atletica Candelo sono 90, 13 i bambini. Circa 9 chilometri su sterrato la lunghezza del percorso.

Dopo il ritrovo alle 8, lo start è stato alle 9,30 per il mini-giro e alle 10 per gli adulti alcuni dei quali iscritti a società, altri che hanno partecipato solo per il gusto di farsi una piacevole passeggiata anche con il proprio animale da compagnia.