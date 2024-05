Running: Manca poco al Trail Oasi Zegna 2024

Oasi Zegna 15 km

ome per il 2023 infatti, la montagna simbolo della Valsessera, sarà parte integrante del nuovo percorso da 70 km con il passaggio al Rifugio Ponasca (1587 msl). Il tracciato da 15km vedrà una revisione in tutta la sua parte centrale mentre tutti e 3 i sentieri saranno caratterizzati da alcune modifiche nei 3 km finali.



avrà un percorso che prima affronterà il Monte Barone e poi riprenderà il percorso storico con qualche piccola variante: passaggio nella Conca dei Rododendri e salita principale fino a Bielmonte. Anello Alta Valsessera, passaggio Alpe Moncerchio e poi dorsale tra Valsessera e Triverese per poi scendere in picchiata su Valdilana attraverso il Monte Civetta.



Trail Oasi Zegna 35km

percorrerà la parte centrale del percorso da 70 km transitando anche a Bocchetto Sessera, Piana del Ponte e Alpe Scheggiola.



rimane una competizione veloce, anzi lo sarà ancora di più, per gli amanti dei trail corti ma panoramici, viene eliminata la salita alla chiesetta Alpina in favore del Passaggio a Bocchetto Luvera dove la gara incrocerà le due distanze maggiori. Bocchetto Luvera diventerà un nuovo centro Nevralgico delle gare, con un grosso ristoro comune per tutti i percorsi, sarà forse una nuova occasione per un pò di festa aggiuntiva.