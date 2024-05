Brevetto Pollone Bici Tour, tra panorami e percorsi mozzafiato, idee per il cicloturismo

Percorrere strade in altura, ammirare panorami mozzafiato, il tutto pedalando con il proprio ritmo, oltre ad avere il piacere di fermarsi a mangiare un panino, per poi tornare a pedalare. Questo e tante altre emozioni rappresentano il “ Brevetto Pollone Bici Tour”.

Lo CSEN, comitato provinciale di Biella, vicino a tutto quello che rappresenta sport di base, salute e turismo verde, è lieto di presentare una iniziativa adatta a tutti gli appassionati di ciclismo e per chi ama godere di paesaggi sorprendenti, il "Brevetto Pollone Bici Tour". Di cosa stiamo parlando? Di un’iniziativa perfetta per divertirsi in gruppo o in autonomia, con la bici da strada, mountain bike o hand bike, a pedalata assistita o muscolare.

Come si articola? Totalmente spontaneo e non competitivo, il "Brevetto Pollone Bici Tour" prevede di pedalare in assoluta autonomia su 3 percorsi di diverse lunghezze e difficoltà, che si snodano attraverso i punti panoramici più belli del biellese, con partenza e arrivo a Pollone.

La particolarità che contraddistingue il "Brevetto Pollone Bici Tour" è che non si tratta né di un evento competitivo, né di una manifestazione: ognuno può partecipare in qualsiasi momento dell’anno. Basta scaricare la traccia gpx dalla pagina Facebook, o iscriversi alla pagina “Brevetto Pollone Bici Tour su Strava e partire! Inoltre, presso la sede CSEN comitato di Biella (via Lorenzo Cucco 4) e l’ attività Pan Di Zenzero, sarà possibile ritirare la “tessera punti” che, una volta completata e percorrendo tutti i tre tracciati disponibili, permetterà di ricevere un diploma di riconoscimento e un piccolo premio, oltre ad invitare tutti ad inviare le foto delle vostre avventure che provvederemo a pubblicarle sui nostri social!!

I PERCORSI

Il primo percorso è dedicato ai paesaggi della Valle Elvo: si tratta di una entry level di 39 km e 800m di dislivello che da Pollone conduce subito nella panoramica frazione di Verdobbio.

Il secondo percorso da 71 chilometri con un dislivello di 700 metri: da Pollone, percorrendo le frazioni di Zubiena e Vermogno, si scende fino alla pianura di Cerrione dove il panorama alpino si mostra in tutta la sua bellezza. Si prosegue a ritroso, verso le montagne, arrivando fino al centro di Biella, dove inizia la storica Montagna Pantani. Finita di scalare la montagna, che prima si vedeva solo in lontananza, si arriva al Santuario di Oropa e si prosegue per il Santuario di Graglia, per poi ritornare al punto di partenza.

Il terzo percorso è in assoluto il più impegnativo, con 120 chilometri e 2900 metri di dislivello. Da Pollone a Zumaglia, fino Veglio, per poi continuare ancora verso la Panoramica Zegna. Arrivati a Bielmonte si scende a Rosazza per poi proseguire verso la Galleria è il punto più elevato di tutto il giro, ci si dirige ad Oropa, il Tracciolino, la Bossola e Andrate; infine, dall’alta Valle Elvo, si fa ritorno a Pollone.

Saranno disponibili pacchi gadget con all’interno prodotti locali per i primi 50 al completamento dei tre percorsi.

Non mancate il Brevetto Pollone Bici Tour e unitevi a noi per una pedalata all'insegna del divertimento e della scoperta!

Per maggiori informazioni e iscrizioni, tel 3289219974 o www.csenbiella.it