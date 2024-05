Running: a Verrone la 18a camminata Alpina è di Bosio e Antoniotti FOTO

Una quarantina di partecipanti alla 18a Camminata Alpina di Verrone che non si sono fatti intimidire da un meteo incerto e un cielo plumbeo. 6 chilometri di percorso su un anello in parte su strada asfaltata e in parte su sterrato con partenza, e arrivo, dalla sede degli Alpini di Verrone.

Podio maschile:

1° Bosio Fabio Atletica Santhia

2° Osiliero Valentino Gaglianico 74

3° Banino Paolo Podistica Vigliano.

Podio femminile:

1° Antoniotti Costanza Valdigne Triathlon

2° De Giugno Alessandra Valdigne Triathlon

3° Trinchero Michela Libera

Premio al piu' anziano:

Ceccon Giovanni anni 90 Podistica Vigliano

Premio al più giovane:

Loggia Matteo 9 anni

Al termine della camminata è stata servita un'ottima grigliata alpina