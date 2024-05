Rubgy, i risultati del fine settimana della BRC

CADETTA

04.05.24 Amatori & Union Milano v Biella Rugby 42-14 (21-14)

Marcatori. Mete: Givonetti, Ongarello. Trasformazioni: Poli (2)

Biella Rugby: Negro; Savatteri (5’ Longo), Ongarello, Caputo, Poli; Sciarretta (45’ Defilippi), Fusaro (60’ Mulsant); Givonetti, Salussolia (70’ Panatero), Zacchero (70’ Vaglio); Cafaro, Bottero (60’ Silvestrini); Zanotti, Lanza, Agnolio (45’ Zavallone).

Nicola Mazzucato, coach: “Brutta partita della squadra Cadetta che contro la prima in classifica ha fatto la peggiore partita dell'anno. Dispiace molto che dopo una stagione vissuta con un graduale miglioramento sotto gli aspetti del gioco e attitudine la squadra sia capitolata nell'atto finale. Nulla da salvare nella prestazione della squadra, una partita che deve far riflettere tutto il gruppo dallo staff agli atleti”.

UNDER 16

04.05.24 Biella Rugby v Ivrea/Aosta 47-34 (28-10)

Marcatori. Mete: Baiguera, Zavarise, Deni (2), Salussolia (2), Grillenzoni. Trasformazioni: Salussolia (6)

Biella Rugby: Parnenzini; Vitta, Grillenzoni, Baiguera, Deni; Salussolia, Bocchino (cap.); Zavarise, Vatteroni, Rebecchi; Borio, Perju; Rossi, Ferro, Protto. A disposizione: Calgaro.

Edo Barbera, coach: “Dopo una partita molto combattuta, Biella porta a casa il risultato contro la squadra di Ivrea/Aosta. Questo risultato dà la certezza matematica di conquistare il Trofeo Mare e Monti. La partita è stata tesa fin dai primi minuti, ma i nostri ragazzi sono riusciti comunque a mantenere sempre il vantaggio lottando fino alla fine”.

UNDER 14

04.05.24 Biella Rugby v Moncalieri 87-17

Marcatori. Mete: Balducci (7), Benedetti (2), Bertone, Buda, Ghilardi, Braggion. Calci: Balducci (6), Benedetti, Bertone, Defilippi.

Biella Rugby: Gobbi; Di Girolamo, Benedetti, Balducci, Ruffa; Bertone, Pizzanelli; Ghilardi, Buda, Defilippi; Paggio, Girardi; Coda Caseia, Bocca, Mercandino. A disposizione: Pavanetto, Ubertino, Ubertalli, Mercandino, Braggion, Ben Alilou.

Edo Breglia, coach: “Partita molto facile, però ci sono sempre cose da migliorare. L’attacco è andato molto bene e abbiamo provato a fare cose nuove. La difesa è andata meno bene e in settimana lavoreremo per metterla a posto”.

OLD

04.05.24 a Grugliasco, Biella Rugby v Old Rovato 0-30

Biella Rugby: Mautino; Clerico, Givone, Scaramal, Fusaro; Ceccato, C. Iacobellis; E. Iacobellis, Somma, Tagliabue; Dionisi, Fozzato; Vatteroni, Guadagnuolo, Cocimano. A disposizione: Furno, Raisi, Bertone, Heery, Sciuto, Grandi, Pignataro, Pozzati, Italiano, Mantovani, Torre, Martino, Maffeo.

Silvio Ceccato, coach: “Sono contento per come questa squadra sia cresciuta nel corso di questo campionato e ringrazio tutti per la passione e l'impegno che ci hanno messo. Per quanto riguarda la partita sapevamo che sarebbe stata una sfida difficile e la abbiamo affrontata al meglio delle nostre possibilità, ora è tempo di continuare a lavorare per migliorarci”.

Daniele Vatteroni, team manager: “Finiamo un campionato sempre in crescita nonostante la sconfitta odierna, bella stagione, unico rammarico, i punti persi nei vari pareggi stagionali. Ieri sera abbiamo fatto la festa finale con tutte le squadre del campionato in perfetto stile Old e siamo riusciti a raccogliere duemila euro dati in beneficenza a tre associazioni scelte dagli amici di Torino che hanno organizzato la giornata finale. Motivo di orgoglio per tutto il movimento Old, perché il rugby è sostegno!”.

Ultima di campionato: Alessandria - Monza 10-15; Brescia - Asti 40-0; Como - Bergamo 20-5; Biella - Rovato 0 a 30; Torino riposo.

Classifica finale Brescia 37 punti (finale scudetto); Rovato 35 (finale coppa); Monza 24; Como 21; Alessandria 13; Biella 12; Torino 10; Asti 9; Bergamo 7.