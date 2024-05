Liceo Avogadro, la squadra di debate in finale a Salerno

Martedì 23 aprile, presso il teatro Ghirelli di Salerno, la squadra di debate del Liceo “A. Avogadro” di Biella, composta da Manuel Desimone e Giulia Somera del corso Scientifico e Francesca Ferrigno, Giulio Piva, Pietro Trevisan, Nadia Leo del Liceo delle Scienze Umane, coordinati dagli insegnanti Daniela Tagliafico, Maria Chiara Cavagna e Francesco Lannino, ha sostenuto la finale nazionale del torneo denominato “Disputa medievale”.

Contro di loro gareggiava la compagine del Liceo “Empedocle” di Agrigento e, per la verità, la maggiore esperienza dei siciliani ha avuto ragione ragazzi dell’Avogadro, per alcuni dei quali la gara rappresentava la prima opportunità di cimentarsi al di fuori dei confini della provincia di Biella, ma il clima di lealtà sportiva e amicizia che la manifestazione ha fatto nascere è stata apprezzata da tutti.

Dopo il prestigioso secondo posto ottenuto a Salerno, l’intenzione è che, in futuro, oltre a consolidare le competenze per le gare di debate in italiano, con la collaborazione dell’insegnante Daniela Francese, il Liceo possa misurarsi anche in competizioni in lingua inglese.