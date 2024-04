Come gli allievi dell'Istituto Comprensivo San Francesco, anche quelli delle medie di Chiavazza che fanno capo al Comprensivo Biella 2 sono stati premiati nell'ambito del progetto "Happy Planet- Piccoli gesti per un pianeta felice", da Inner Wheel Biella.

Nel dettaglio, hanno vinto il primo e terzo premio. Il primo premio è stato consegnato a Garouj Safaa di 1B, il terzo a Gabriele Botta 1A.

A seguire i ragazzi nei progetti è stata la professoressa Elisa Tabiani.