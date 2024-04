Dalla Toscana al Veneto, concorsi e soddisfazioni per gli studenti del Gae Aulenti di Valdilana FOTO

Settimana importante quella dall’8 al 12 aprile che ha visto gli studenti della sede dell’Alberghiero di Valdilana protagonisti di due importanti concorsi nell’ambito della Pasticceria e della Sala Bar.

Dall’8 al 10 aprile a Viareggio la prof. Zona Susanna con gli studenti Biagio Santomauro e Nicolò Casetto ha partecipato al XXIV° Campionato Italiano Barman”: obiettivo del Campionato toscano era “Imaprare e mettersi in gioco”, con maggiore sicurezza in sè stessi, autonomia, consapevolezza delle proprie capacità in cui investire. Nella categoria “Flair” Biagio Santomauro di 5AT è arrivato appena sotto il podio in una sfida che ha visto 19 scuole in gara. Decisamente soddisfacente anche la performance di Nicolò Casetto il giovane allievo della classe 3AT per impegno ed energia.

Dal 9 all'11 aprile, Vittorio Veneto, provincia di Treviso, si è trasformata nella capitale del dolce per il 6° Campionato Nazionale di Pasticceria. L'evento, ospitato dall'Istituto Alberghiero “Alfredo Beltrame”, ha visto partecipare le studentesse Soukaina Talhi e Asia Niemen, della classe 4BT dell’I.I.S. “Gae Aulenti di Mosso Valdilana, che hanno presentato una bavarese al prosecco alla giuria d’eccellenza formata dagli chef pasticceri della FIPGC, Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria. Il 6° Campionato degli Istituti Alberghieri d’Italia ha visto il coinvolgimento di 60 studenti, rappresentanti 30 delegazioni regionali, tutti pronti a sfidarsi e dimostrare il proprio talento nel mondo della pasticceria.

Le studentesse del “Gae “ di Mosso hanno scelto di celebrare la città di Verona, con “Simply Juliet” un dolce che rappresenta un omaggio al Veneto e alla storia eterna di Romeo e Giulietta. Le studentesse hanno ideato il dessert, la brochure di presentazione e il packaging lavorando a questo progetto con il docente di “Cucina”, prof. Bozzone Stefano che ha supervisionato il lavoro e la progettazione.