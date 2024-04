Campioni dello sport all’Itis per una conferenza in attesa di Parigi 2024 FOTO

Venerdì 19 aprile l’Itis ha ospitato la conferenza “Cento giorni a Parigi”, dedicata agli allievi del Liceo scientifico ad indirizzo sportivo; organizzato dalla prof.ssa Rita Repetto, l’evento aveva lo scopo di celebrare i prossimi Giochi Olimpici di Parigi, facendo vivere ai ragazzi un momento formativo attraverso le testimonianze di prestigiosi ospiti.

In aula magna hanno così preso posto i relatori: Luca Garri (argento nel basket ad Atene 2004) e le campionesse biellesi Elisabetta Perrone (4 partecipazioni olimpiche nella marcia e medaglia d’argento ad Atlanta nel 1996) e Beatrice Lanza (ad Atene 2004 per il triathlon); in collegamento meet da Aosta era presente Germana Sperotto, sciatrice di fondo che nel 1984 prese parte ai Giochi invernali di Sarajevo. Inevitabile l’interesse degli studenti verso le testimonianze dirette di chi ha vissuto la vita del villaggio olimpico, la cerimonia di apertura e di chiusura dei Giochi, i raduni con la nazionale, le selezioni, gli infortuni e la vita dedicata quasi esclusivamente allo sport. Denominatore comune degli interventi è stato lo spirito sportivo e la passione, ma anche il pensiero rivolto alla scuola, per ricordare che si possono portare avanti sia gli studi sia lo sport ad alto livello.

“Ponetevi sempre degli obiettivi raggiungibili – è stato il consiglio dato agli studenti da tutti i relatori -, un passo alla volta. Potete andare lontano, il talento è importante, ma se non è accompagnato da una “buona testa” non serve a nulla!” Così, a cento giorni da Parigi, anche all’Itis si è respirata un po' di aria olimpica, proprio mentre la torcia ha cominciato il suo viaggio, che terminerà il 26 luglio nella capitale francese. Al termine della conferenza, i relatori hanno risposto alle numerose domande poste dagli studenti.