Banda Ultra Larga a Borriana, Sindaco: “Presso gli uffici tutte le informazioni utili”

“Considerato che molti cittadini si sono rivolti agli uffici comunali per avere informazioni sulla Banda Ultra Larga, l’Amministrazione Comunale si è attivata con Open Fiber mettendo a disposizione degli utenti interessati, sul sito del comune, sui social e con materiale cartaceo disponibile presso gli uffici, tutte le informazioni utili per comprendere cosa di intende per Banda Ultra Larga, quali sono le modalità per verificare la copertura della propria abitazione ed a chi rivolgersi”.

Questa la risposta che il Sindaco di Borriana ha dato nel corso del Consiglio Comunale dello scorso 24 aprile alla mozione, presentata dalla minoranza, in cui la quest'ultima lamentava che numerosi cittadini non usufruivano ancora del servizio, ed in cui ricordava l’interrogazione presentata nel gennaio del 2022 con quale chiedeva aggiornamento sul progetto Banda Ultra Larga a Borriana,

La risposta del Sindaco è stata motivata da questa precisazione: “Premesso che in più occasioni in Consiglio Comunale è stata mia premura aggiornare i consiglieri in merito allo stato dell’arte della BUL sul territorio, e che, nel Consiglio del 28 aprile 2023, anticipai la conclusione, nei mesi successivi, dei lavori di collegamento tra Sandigliano e Borriana, abbiamo nuovamente interpellato Open Fiber, la quale ci ha risposto illustrando tutti i passaggi che si sono susseguiti, dal progetto, alla realizzazione, fino al collaudo dell’infrastruttura, per arrivare alla vendibilità attiva, da qualche mese a questa parte".