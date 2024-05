Sportello digitale: “Un mondo digitale per tutti” cresce in Provincia di Biella.

Ha preso il via da neppure due mesi e sta riscuotendo un buon successo lo “sportello” dedicato alla facilitazione e consapevolezza digitale. Il progetto “Un mondo digitale per tutti”, grazie alla presenza di una volontaria di SCUD, Servizio Civile Unico Digitale, si sta rivelando un vero punto di ascolto e di supporto ai cittadini per districarsi nella complessità dell’utilizzo del digitale.

L’intenzione è proprio quella di offrire a chi ne fa richiesta un supporto, anche informativo, sull’utilizzo degli strumenti digitali quali lo SPID, la CIE (Carta d’identità Elettronica), le istanze online, gli appuntamenti, le prenotazioni che sempre di più di frequente sono richieste dai vari enti che erogano servizi.

Quello di “Un mondo digitale per tutti” vuole essere un approccio semplice, per il quale non è necessaria alcuna competenza informatica, neppure di base, ma solo il desiderio e la curiosità di saperne di più e di utilizzare al meglio strumenti che, in realtà, sovente sono già in nostro possesso: per esempio il cellulare (smartphone).

Ricordiamo che i servizi offerti in base al progetto (vedi locandina allegata) riguardano in particolare il rilascio di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), in convenzione con Camera di Commercio Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte, sede di Biella. Il servizio è interamente gratuito ed è fornito con assistenza da parte di personale formato. Sarà possibile fare SPID ogni martedì dalle 9,00 alle 13,00 e ogni giovedì dalle 13,30 alle 16,30. È necessaria la prenotazione che può essere fatta sia tramite telefono - 0158480794 - tutti i giorni in orario 9,00/13,00 - che con una mail a utd@provincia.biella.it o direttamente dal sito di Provincia di Biella. Possono attivare SPID i cittadini in possesso di un documento di riconoscimento italiano valido e di una tessera sanitaria o del tesserino del codice fiscale.

All’iniziativa di rilascio SPID in Provincia si affianca il servizio di Punto di ascolto e informazioni digitali: uno spazio fisico presso il palazzo provinciale, un luogo dove trovare supporto e facilitazione per accrescere le competenze digitali, la consapevolezza nell’utilizzo di SPID, nell’accesso ai principali servizi e portali della Pubblica Amministrazione (dal fascicolo sanitario elettronico al portale INPS, dal portale del Comune di residenza al sito dell'Agenzia delle Entrale e altro ancora). Anche qui è necessario prenotarsi, con le stesse modalità descritte sopra.

Per info e prenotazioni: tel. 0158480794 - utd@provincia.biella.it www.provincia.biella.it/servizi/un-mondo-digitale-tutti