Sicurezza stradale, nuovi limiti e divieti permanenti sulle provinciali biellesi

Nell’ottica di favorire la sicurezza stradale, la Provincia di Biella ha istituito nuovi divieti, limiti ed obblighi permanenti lungo i tratti extraurbani di tre strade provinciali biellesi.

In particolare, lungo la SP 400 Ponderano–Zimone sono in vigore il limite di velocità di 50 km/h ed divieto di sorpasso tra i km 3+480 ed 4+000; l’obbligo di STOP al km 0+400 a Sandigliano in corrispondenza dell’incrocio con Via Roma; limite di 70 km/h e divieto di sorpasso tra i km 4+100 e 7+400: 50 km/h e divieto di sorpasso tra i km 7+970 e 8+590; 50 km/h e divieto di sorpasso tra i 9+580 e 9+900; 70 km/h e divieto di sorpasso tra i 9+900 e 13+750; 50 km/h e divieto di sorpasso tra i km 14+540 e la fine della competenza provinciale sulla strada; senso unico alternato sul ponte sul torrente Olobbia posto al km 9+650 per i mezzi con massa complessiva superiore a 26 tonnellate; obbligo di pneumatici invernali o con mezzi adatti a neve e ghiaccio dal 15 novembre al 15 aprile per tutta la strada; diritto di precedenza nei tratti compresi tra i km 4+100 e 7+400, tra i km 9+580 e 13+750.

Seconda provinciale interessata la SP 338A dell’Ingagna”, dove è previsto il limite di 60 km/h e divieto di sorpasso tra i km 0+000 e 0+490; obbligo di circolazione con pneumatici invernali o con mezzi a neve e ghiaccio dal 15 novembre al 15 aprile per tutta la strada.

Lungo la SP 230/A Crosa–Masserano è istituito il limite di velocità di 50 km/h e divieto di sorpasso tra i km 0+000 e 440; limite di 50 km/h, divieto di sorpasso, e transito vietato ai veicoli di lunghezza superiore a 12 metri, tra i km 1+800 e 3+770; limite di 50 km/h e divieto di sorpasso tra i km 7+000 e 8+000; limite di 70 km/h, divieto di sorpasso tra ii km 8+000 e 9+560; limite di 50 km/h e divieto di sorpasso tra i km 9+560 e 9+720 (strettoia ponte sul torrente Osterla); limite di 70 km/h, divieto di sorpasso tra i km 9+760 e 10+020; diritto di precedenza nei tratti tra compresi tra i km 0+000 e 0+440, i km 1+800 e 3+770, i Km 7+700 e 10+020.