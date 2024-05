XX edizione del “Premio Atleta Studente”: dal gruppo Sella riconoscimento per 73 ragazzi

Sono ben 73 gli studenti che verranno premiati questo pomeriggio in occasione del “Premio Atleta Studente”, l’iniziativa del gruppo Sella rivolta agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado della provincia di Biella che sono riusciti ad ottenere ottimi risultati sia nelle attività scolastiche che in quelle sportive, giunto alla sua ventesima edizione.

Nato nel 2005, il “Premio Atleta Studente” ha coinvolto in questi anni quasi mille ragazzi che si sono contraddistinti per la loro capacità di abbinare brillanti risultati scolastici con quelli sportivi, vivendo lo sport e affrontando la competizione in maniera leale e corretta, e instaurando buoni rapporti con i loro compagni sia in classe che nell’attività sportiva. Ad indicare gli studenti più meritevoli sono gli stessi dirigenti scolastici delle varie scuole della provincia di Biella coinvolte. Oltre agli sport più tradizionali, tra i ragazzi premiati c’è anche chi pratica pattinaggio artistico, nuoto pinnato, tiro con l’arco, taekwondo, OCR - Obstacle course race, sci alpino, scherma e rugby femminile.

La premiazione avverrà oggi giovedì 16 maggio a partire dalle 17.00 presso l’Auditorium del Lanificio Maurizio Sella in via Corradino Sella 6, a Biella. All’evento saranno presenti Attilio Viola, Condirettore Generale di Banca Sella Holding, Gabriella Bessone, assessore alle politiche giovanili, pari opportunità, educazione ed istruzione pubblica, asili nido ed edilizia scolastica del comune di Biella, Mara Nicolo, dell’Ufficio personale, organizzazione e pari opportunità della Provincia di Biella, Michele Cipriano del Coni di Biella e Giorgio Pulizzi dell’Ufficio scolastico regionale.

Gli studenti premiati, appartenenti a ventidue istituti diversi della provincia, sono: Tommaso Abba, Giulia Adragna, Giulia Sara Altarini, Alberto Augusti, Edoardo Barazzotto, Matilde Bertolone, Flavio Belotti, Beatrice Biasin, Sara Bizzo, Arianna Bocchio Ramazio, Marco Brunello, Pietro Buscaglione, Marco Cappio, Desirèe Carazzolo, Elisa Casoli, Giulia Cerchi, Cecilia Colageo, Giulia Cortese, Sofia Corniani, Lucia Crestani, Rebecca Crocco, Beatrice Dalla Mora, Anna De Carlo, Rachele De Pretto, Gregorio Destefanis, Maya Erbetta, Ludovico Ermanni, Martina Formaggio, Sara Fragassi, Martina Gallo, Emma Gazzetto, Greta Giacomone Cerruti, Annalaura Giannotta, Anna Girotto, Azzurra Stella Granero, Eugenia Iacazio, Beatrice Italiano, Giacomo La Bua, Lara Lovisi, Sebastiano Magnolo, Alessandro Marinone, Rachele Martelli, Camilla Musso, Alessandro Mussolin, Ilaria Orgiazzi, Veronica Pastorato, Annalisa Pastore, Pietro Pernici, Linda Perone, Emanuele Pilotto, Arianna Pivano, Paola Pipicella, Valentina Pisani, Diego Polletto, Alessia Pozzato, Sofia Rainero, Edoardo Rastello, Lucrezia Recupero, Maria Elena Recupero, Greta Ricceri, Tommaso Rota, Achille Sangiorgi, Alessia Sappino, Giulia Aisyah Saramin, Gregorio Sella, Adelaide Serratrice, Martina Sirio, Martina Solio, Edoardo Trivero Boli, Eric Venturini, Giorgia Zanone, Riccardo Zambon, Vittorio Zanellato.