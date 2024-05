Prosegue a Gaglianico “Cultura della legalità”: l’Arma dei Carabinieri incontra gli studenti FOTO

Il 13 maggio 2024 si sono tenuti, presso la Scuola Primaria di Gaglianico, nell’ambito del progetto “Achille”, gli incontri di cui all’oggetto che hanno visto coinvolti tutti gli studenti dell’Istituto scolastico.

Durante l’incontro, il Maresciallo Vincenzo MATARAZZO, della Stazione Carabinieri di Candelo e il Comandante della Polizia Locale di Gaglianico, Commissario Mauro CASOTTO in accordo con le insegnanti, hanno effettuato un lavoro inerente il rispetto delle regole e delle Leggi, sia in ambito scolastico (bullismo uso corretto delle attrezzature ecc.) sia nei rapporti familiari, con accenni all’uso consapevole degli strumenti informatici. Ampio spazio è stato dedicato alle domande degli alunni prevalentemente riguardanti l’attività svolta quotidianamente dai Carabinieri e dalla Polizia Locale sul territorio, con cenni riguardanti l’equipaggiamento ed in particolar modo gli elementi che compongono la divisa ed il loro significato. Gli incontri sono stati svolti senza utilizzare il metodo d’insegnamento frontale, ma cercando di coinvolgere gli alunni rimanendo in mezzo a loro, tale attività ha portato ad un’attenzione e un numero di domande superiore rispetto agli incontri tenuti nelle occasioni precedenti.

Si è trattato anche dell’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri nei vari ruoli e specialità.