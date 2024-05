Cossato, ecco com'è la nuova piazzetta di via Mazzini: ora è percorribile FOTO

È ora percorribile la nuova piazzetta sorta nell'area dell'ex Tricot di Cossato. Ieri mattina, 20 maggio, ha avuto luogo il collaudo, con l'apertura del nuovo spazio, inserito nel progetto di rigenerazione del cuore urbano della città.

Come già affermato dal Comune, si tratta di un'operazione che mira a creare un anello di collegamento tra le aree pubbliche di Cossato, a partire proprio dalla piazzetta di via Mazzini che si collegherà al nuovo ingresso dei giardini pubblici su via Repubblica. Da lì, il percorso raggiungerà la centralissima piazza Tempia passando attraverso il nuovo volto dell'area ex Enel, dove sono iniziati i lavori di abbattimento della palazzina.

A detta dell'amministrazione, mancano ancora alcuni lavori di rifinitura ma il più è stato ultimato, come evidenziato in foto.