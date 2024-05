Cristiano Franceschini: “Riqualificare gli spazi aperti e l’arredo urbano per una migliore qualità della vita”

"Voglio puntare ad avere un ambiente più pulito migliorando il programma di pulizia strade e dei marciapiedi, ne va del decoro cittadino. Questo è uno dei miei obiettivi per una città che amo”, commenta Cristiano Franceschini candidato consigliere comunale a Biella, che prosegue:

“Ogni volta che entro in una città dove regna ordine e pulizia, mi sento un po' come a casa mia: anche le isole pedonali, i parcheggi, i parchi, le aree verdi e le zone sportive, come anche gli ingressi agli esercizi commerciali, devono essere oggetto di attenzione, cercando soluzioni che, con elementi caratteristici, ne esaltino i particolari, come ad esempio panchine e fioriere.

“Una panchina, un lampione, un cestino, apparentemente anonimi, nella loro bellezza e funzionalità contribuiscono a rendere una città più gradevole, ad esempio alle fermate dei mezzi pubblici, in prossimità di edifici scolastici e strutture sportive”.

“Un arredo urbano che prediliga i fiori e le fioriere (non dimentichiamo che ci troviamo in un'area a livello nazionale con un'altissima concentrazione di vivai), permettono di donare alla città un aspetto più accogliente, importante sia per coloro che la vistano sia per coloro che vi abitano”.

“Tra gli elementi che concorrono al nuovo arredo urbano ci sono anche lampade per l’illuminazione pubblica, rigorosamente a risparmio energetico, e cestini porta rifiuti, per una città più pulita. La riqualificazione dell’arredo urbano unita ad un incisivo programma di pulizia della città e ad un rilancio commerciale nel centro cittadino sono le basi per un livello di vita migliore e sicuramente un biglietto da visita che viaggia di mano in mano.