Pollone: Visite guidate alla Riserva Naturale Parco Burcina "F. Piacenza"

Il Parco della Burcina di Pollone o meglio la Riserva Naturale Parco Burcina “Felice Piacenza”, per i biellesi, è il parco per eccellenza, il luogo dove fare da soli o con amici e famiglia piacevoli passeggiate, ma anche molti turisti hanno apprezzato questo luogo tanto da essere entrato nella rosa dei parchi più belli d'Italia, nonchè candidato dal FAI come Luogo del cuore.

In base ad un accordo tra L’EGAP Ticino e Lago Maggiore ed il WWF di Biella, a quest’ultimo vengono assegnati incarichi per la gestione delle visite guidate e l'educazione ambientale e ad altre attività di divulgazione, come ad esempio la Biblioteca nella Natura, all'interno del Casino Blu del Parco Burcina.

EGAP Ticino e Lago Maggiore » e WWF Biella sono inoltre impegnati nella gestione della Green School Biella » che svolge parte delle sue attività nelle strutture del Parcoo Burcina.

Le attività sono condotte dallo Staff tecnico del Giardino Botanico di Oropa, Clorofilla Soc. Coop.

Le date delle visite guidate in programma

Domenica 5 maggio 2024

Visita guidata primaverile nella Riserva Naturale della Burcina "F. Piacenza", ritrovo all'ingresso del Parco di Pollone e partenza alle ore 14:30.

Un facile percorso adatto a tutti, anche per famiglie con bambini, in compagnia di una Guida Escursionistica Ambientale.

Informazioni e prenotazioni

È indispensabile la prenotazione online (Vedere la pagina sul sito web del Giardino)

PRENOTAZIONI APERTE SINO ALLE ORE 18:00 del 4/05/24.

Costi: donazione € 10,00/persona (bambini sino a 12 anni gratuito)

Partenza ore 14:30 dall'ingresso del Parco di Pollone (BI).

Domenica 2 giugno 2024

APGI-Associazione Parchi e Giardini d'Italia promuove l'iniziativa "Appuntamento in Giardino", in programma sabato 1 e domenica 2 giugno 2024 con il patrocinio del Ministero della Cultura e di ANCI Associazione nazionale dei Comuni italiani.

La manifestazione, pensata come un'autentica "festa del giardino", nasce in accordo con l'iniziativa "Rendez-vous aux jardins", che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei.

L'iniziativa ha l'obiettivo di invitare il grande pubblico a scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani: un'occasione per far conoscere al pubblico giardini normalmente chiusi e per arricchire le possibilità di fruizione dei giardini regolarmente aperti con eventi e attività ad-hoc.

Domenica 2 giugno al Parco Burcina verrà proposta la visita guidata "5 sensi in Burcina", percorso della durata di circa due ore, adatto a tutti, in compagnia di una Guida Escursionistica Ambientale.

Informazioni e prenotazioni

È indispensabile la prenotazione online (Vedere la pagina sul sito web del Giardino)

PRENOTAZIONI APERTE SINO ALLE ORE 18:00 del 1/06/24.

Costi: gratuita

Partenza ore 15:00 dall'ingresso del Parco di Pollone (BI).