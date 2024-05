Degustazione di birre metodo classico al Symposium di Chiavazza

Tutto pronto per la degustazione per venerdì 17 e sabato 18 maggio all'enoteca Chiavazzese a partire dalle 18.30.

Kermess di Birre speciali Metodo Classico, quindi presa di spuma in bottiglia una particolarità solo per gli spumanti più pregiati come Franciacorta o Oltre Po Pavese M.C.

Queste 4 birre, scelte accuratamente dal Sommelier Professionista Maurizio Mazzuchetti, hanno ognuna una caratteristica diversa di gusto dovuta all'aggiunta del liquer d' expedition o ( sciroppo di dosaggio ) che ne esalta gli aromi ed i sentori.

Il tutto per chi lo desidera saranno abbinati deliziosi taglieri con prodotti del territorio.

La degustazione sarà con la formula di 4 calici per 15 euro è gradita la prenotazione.

Per info e prenotazioni 015 0155072 - 3355982038 anche WatsApp sywinetr@gmail.com