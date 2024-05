Il 25 maggio a Biella si presenta la "stecca". Il via agli eventi che precedono l'Adunata del 2025

Il “Passaggio della stecca” e la cerimonia dell’ammainabandiera hanno segnato la fine della 95esima adunata degli Alpini a Vicenza. Ultime a sfilare sono state le sezioni della provincia di Vicenza con la “Monte Pasubio”, il gonfalone della città di Biella, il vessillo della sezione e lo striscione “Arrivederci a Biella nel 2025”.

Ora la grande "Stecca" in legno che passa di sezione in sezione al termine di ogni Adunata, da chi ha ospitato alla città che ospiterà l'evento l'anno seguente, che riporta in ordine cronologico tutte le 95 adunate, dal 1920 al 2024, è a Biella. Il presidente delle penne nere biellesi Marco Fulcheri ha pensato però a qualche cosa di originale, come spiega lui stesso: "In genere chi la riceve la tiene in sezione fino all'Adunata - racconta - . Noi vogliamo presentarla alla popolazione, dire a tutti che finalmente l'adunata nel 2025 sarà a Biella. Per questo abbiamo pensato a una serata di presentazione ufficiale ai Biellesi il 25 maggio in piazza Duomo, anche perché ci siamo accorti che tante persone che non sono Alpini non sanno nemmeno che cos'è la stecca. Quella del 25 maggio sarà un po' la serata che darà il via a tutti gli eventi a tema se precederanno l'Adunata 2025".

L'evento prevede una sfilata delle Fanfare di Pralungo, Alpina Valle Elvo, Apina Roppolo, alpina Penna Nera e dei cori Ana Stella Alpina, La Ceseta e Cento Voci nelle vie centrali della città e al loro arrivo in piazza Duomo la presentazione del simbolo dell'Adunata.