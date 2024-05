La Conca dei rododendri: arriva la primavera all’Oasi Zegna FOTO

Tra la seconda metà di maggio e la prima di giugno l’Oasi Zegna è il luogo ideale per godersi splendide fioriture, in particolar modo quelle della Conca dei Rododendri, all'inizio della Panoramica Zegna a pochi passi da Trivero Valdilana. Per ammirare al meglio questo spettacolo della natura. Durante questo periodo si organizzano numerose attività outdoor come escursioni guidate, immersioni in natura, workshop di acquerello, tour in e-bike e molto altro ancora.

LA CONCA DEI RODODENDRI

Un’incantevole valletta facilmente raggiungibile in auto percorsa dal sentiero n. 1 dell’Oasi Zegna, in cui sono state messe a dimora nella prima metà del secolo scorso centinaia e centinaia di Rhododendron secondo un progetto più ampio di valorizzazione del territorio voluto da Ermenegildo Zegna e, successivamente, seguita, sistemata e perfezionata da celebri architetti paesaggisti come Pietro Porcinai, che collaborò con Zegna per circa vent’anni, e più di recente Paolo Pejrone. Oggi la Conca dell’Oasi Zegna è considerata la più bella fioritura italiana di Rododendri e non bisogna perdere il momento magico. In maggio e giugno la valletta, appena sopra Trivero Valdilana, a 800 mt. di quota si raggiunge a piedi dal Centro Zegna, in auto o bici attraverso la Panoramica Zegna. La Conca può essere percorsa a piedi con una breve passeggiata su un sentiero incantevole e ben tracciato, adatto a tutti, che si immerge nelle macchie fiorite dai colori favolosi: il rosa soprattutto, in tutte le sue sfumature e screziature, ma anche il bianco, il viola, il fucsia.

Dal 18 maggio al 2 giugno si terranno passeggiate insieme alle guide naturalistiche esperte, che illustreranno il fenomeno della fioritura, accompagnando i visitatori tra meravigliosi esemplari floreali e opere d’arte open air.