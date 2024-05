Oggi vie e piazze sono diventate aree gioco per la felicità dei bimbi con Biella Gioca In Giro, FOTO

Pallavolo, equitazione, golf, rugby, basket, yoga e tanto altro, oggi sabato 11 maggio a Biella. In occasione di "Biella Gioca in Giro", la festa itinerante del gioco sportivo e ludico fortemente voluta dal gruppo Commercio, Turismo e Ristorazione della CNA di Biella, 27 associazioni dalle 10.30 della mattina e sino alle 19 di sera hanno proposto ai bimbi accorsi sorridenti tanti percorsi, tante attività, tutte all'insegna del gioco e soprattutto del divertimento.

Via Trento dall'incrocio con Via Piave sino a Via Zara, Via Trieste dall'incrocio di Via Piave sino a Via Asmara, l'area degli Alpini di Piazza Adua e parte della Piazza Martiri della Libertà si sono trasformate in aree gioco. E per gli spostamenti da una parte all'altra della città? I collegamenti sono stati affidati a un trenino, anche in questo caso per la gioia di tutti, piccini ma anche dei più grandi.