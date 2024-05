Cascina Oremo, “Il diritto alla felicità”: in scena lo spettacolo teatrale FOTO

Cascina Oremo, “Il diritto alla felicità”: in scena lo spettacolo teatrale.

“Il Diritto alla Felicità”. È il titolo dello spettacolo teatrale andato in scena mercoledì a Cascina Oremo.

«La felicità è leggera, ti fa volare, avvolge. La felicità unisce». È uno dei tanti messaggi che hanno “toccato il cuore” di chi ha partecipato a un pomeriggio dedicato all’arte, alla lettura e alla riflessione su un tema attuale, la felicità. Riflessione che ha coinvolto prima gli studenti del biennio del Liceo G. e Q. Sella di Biella, poi il personale e le famiglie delle cooperative de Il Filo da Tessere impegnato a Cascina Oremo e di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Cascina Oremo infatti è un progetto di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

La genesi del progetto

Il progetto de “Il Diritto alla Felicità” è nato nel 2022 con l’intento di dare vita a una compagnia di teatro sociale integrata ed è finanziato da Fondazione CR Biella, con il supporto del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Biella. Gli enti promotori, Domus Laetitae e Patatrac, collaborano da più di 20 anni nel Biellese e in sinergia con la Rete Trame, Rete Piemontese Teatro e Diversità. Si è formata così una compagnia teatrale integrata composta da persone con disabilità afferenti ai servizi Territoriali e di Bottega dei Mestieri e da studenti volontari del Liceo G. e Q. Sella di Biella appassionati di teatro.

Spiega Roberta Geria, coordinatrice organizzativa dell’evento: «Il pensiero di proporre e avviare questa esperienza è emerso dopo il periodo Covid, con la volontà di creare contesti che aiutassero i protagonisti a vivere nuovamente appieno le relazioni, fortemente limitate dalla pandemia. Passo dopo passo si è arrivati al 2023, anno in cui, con grande impegno, è stato portato in scena lo spettacolo “Il Diritto alla Felicità”, con la regia di Franca Bonato».

“Il diritto alla felicità” è una performance teatrale a più voci durante la quale il pubblico è portato a riflettere attraverso immagini e letture, lasciando spazio alle emozioni e a una domanda: “Io, quando sono felice?”.

Proprio Franca Bonato, protagonista da 30 anni nel teatro sociale educativo, ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento dei giovani in un percorso inclusivo e al tempo stesso di crescita personale: «Il teatro sociale educativo ha il potere di mettere insieme categorie, ceti sociali, età anche molto differenti tra loro. In questo incontro tra diversità si affrontando temi attuali tra i quali, in questo caso, la felicità. Le risposte che diamo e che rappresentano il testo della rappresentazione suscitano sempre pensieri e punti di vista anche differenti tra loro, ma tutti allo stesso modo validi, perché frutto di una personale riflessione».

Grazie al bando Cultura + di Fondazione CR Biella è stato possibile realizzare la performance in più aree del biellese, dalla Valle Cervo a Valdilana fino a Cascina Oremo.

Ideazione e regia di Franca Bonato. Azioni coreografiche di Sabrina Colombo. Scenografie di Serena Debianchi. Musiche tratte da Love Seeds di Emiliano Toso.

Supporto educativo di Lucia Ventura.

Gli Interpreti: Ayoub Chahba, Danilo Dellamontà, Alessio Debernardi, Adele Dotto, Gemma Finotti, Daniela Ippolito, Valentina Massazza Gal, Sara Mora, Elias Niemen, Camilla Pasquadibisceglie, Aurora

Pellegrini, Cecilia Perazzo, Camilla Peretto, Silvia Prato, Daniela Ramella Paia, Alessia Vaglio Agnes, Maura Zanella.