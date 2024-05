Su Nuraghe Calcio Biella vince 3-1 contro Bugella in Piazzetta

Le formazioni “Su Nuraghe Calcio Biella” e “Bugella in Piazzetta”.

Mercoledì 29 aprile 2024, presso il Centro sportivo “Openkinetik” di corso Avilianum, 1, di Vigliano Biellese, si è svolta l’ultima giornata del girone di ritorno del Campionato provinciale, categoria open, organizzato da A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva presieduto da Pino Lopez, riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

La formazione “Bugella in Piazzetta”, capitanata da Paolo Alberto, diretta ed allenata da Marco Sella, ha dovuto cedere il passo al vittorioso “Su Nuraghe Calcio Biella” che, con il risultato di 3-1, conferma il secondo posto nella classifica finale prima dello spareggio.

L’incontro, combattuto e ben arbitrato da Marco Peis, ha confermato la forma atletica degli atleti in campo con le insegne dei Quattro Mori, diretti da Gaspare Carmona, allenati da Andrea Savoi e preparati dal massaggiatore Filippo Gugliotta.

I goal della vittoria sono opera di Gabriele Giusio (1), Franco Marangon (1) e del capitano Manuel Pizzo (1). Per la squadra avversaria, il goal della bandiera è stato messo a segno da Marco Revolon.

L’inizio dei Play-off per la semifinale è in calendario lunedì 13 maggio, alle ore 21:00, presso il Centro sportivo “Openkinetik” di corso Avilianum, 1, di Vigliano Biellese. Sarà un nuovo confronto tra “Su Nuraghe Calcio Biella” e “Bugella in Piazzetta”, squadra al terzo posto nella classifica finale.