Calcio, la Biellese cade con l'ultima del girone: in Prima giornata da dimenticare per le squadre biellesi (foto di repertorio)

Grande impresa per il Città di Cossato, che supera 2 a 1 la Pro Eureka e continua a sperare per il sogno salvezza in Eccellenza. La Biellese, invece, cade con l'ultima del girone e resta a 7 punti di distanza dalla capolista Borgaro.

In Promozione ko concenti di Valdilana Biogliese e Fulgor Ronco Valdengo mentre esulta il Ceversama sul Momo (3-2). La Chiavazzese conquista un bel punto esterno con il Feriolo. In Prima Categoria, giornata nera per le biellesi: al tappeto finiscono Vigliano, Ponderano e Valle Elvo. Solo un pari per la Valle Cervo Andorno, tre punti preziosi per il Gaglianico.

Infine, in Seconda, solo il Pollone mantiene alto l'onore con il successo esterno con il Grand Paradis. Torri e La Cervo escono sconfitte di misura.