A Biella è tutto pronto per la Festa del Calcio Giovanile

Tutto pronto allo stadio Pozzo Lamarmora di Biella per la Festa del Calcio Giovanile. L'evento, in programma sabato 11 maggio, dalle 10, vedrà in campo numerose squadre, pronte a sfidarsi nei rettangoli di gioco. L'ingresso è gratuito.