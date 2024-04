Pavignano - Vaglio, Focus quartieri: Carrozzeria N.G., servizi professionali per la tutela completa dell'automobilista

"Hai avuto un sinistro? Compila la constatazione amichevole e portacela...al resto pensiamo noi. Ricorda, la tua macchina la puoi riparare dal tuo carrozziere di fiducia... lo dice anche la legge!"

Carrozzeria N.G. fa parte di "MIO CARROZZIERE" di Federcarrozzieri e offre un ampio ventaglio di servizi professionali per la tutela completa dell'automobilista; le consulenze e i servizi sono indipendenti perchè non ha sottoscritto alcuna convenzione fiduciaria con le assicurazioni.

Tutto viene svolto nell'interesse esclusivo del cliente gestendo il sinistro per fare avere al cliente il risarcimento integrale e con tutte le compagnie assicurative senza nessun anticipo di denaro e fornendo un'auto in sostituzione.

Tutte le riparazioni sono garantite 36 mesi senza perdere la garanzia del costruttore. Il cliente potrà monitorare tutte le fasi della riparazione e scaricare la relazione analitica dei lavori, le foto e la fattura.

Per informazioni può chiamare Carrozzeria N.G. al n. 015 246 0171 o andare direttamente in carrozzeria a Biella in strada Vaglio Colma, 31: troverà la massima cortesia e un'assistenza completa per ogni tipo di problematica.

