Centri Estivi: dal Comune di Biella i voucher per partecipare.

Da diversi anni il Comune di Biella promuove, sostiene e partecipa all’organizzazione di attività di aggregazione e di inclusione durante il periodo estivo, sia a carattere ludico-ricreativo, sia socio-educativo (Centri Estivi), organizzate dalle realtà locali dell'associazionismo presenti sul territorio comunale o limitrofo e rivolte ai minori residenti di diverse fasce d’età. Queste attività hanno lo scopo di fornire una risposta diversificata ai bisogni educativi e di socializzazione di bambini e ragazzi e un sostegno concreto alle famiglie nella conciliazione degli impegni di cura e lavorativi.

Per questi motivi la Giunta Comunale ha disposto di fornire un sostegno economico alle famiglie, rappresentato da un contributo sotto forma di voucher finalizzato al pagamento della retta di iscrizione ai centri estivi di bambini e ragazzi residenti a Biella, in età compresa tra i 3 e i 17 anni.

Le situazioni di particolare fragilità saranno oggetto di valutazione da parte dei servizi sociali, in linea con gli anni precedenti, inoltre, vi sarà un sostegno professionale finalizzato alla partecipazione ai centri estivi dei minori con disabilità certificata.

Requisiti per l’ammissione

Possono presentare richiesta per l’ottenimento del voucher i nuclei residenti a Biella, con bambini e ragazzi di età compresa dai 3 ai 17 anni ,che intendano iscrivere i figli in uno dei Centri Estivi presenti nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Biella, purché siano in possesso di un Isee Minori di importo non superiore a 20.000,00 euro.

Per nucleo familiare si intende quello i cui componenti risultano anagraficamente iscritti nello stato di famiglia. Sono assimilabili alla condizione lavorativa: tirocini, stage e corsi di formazione che comportino l’impossibilità ad occuparsi del minore.

Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso al voucher

Per avere accesso alla graduatoria, la domanda di voucher dovrà essere presentata entro le ore 23.00 di mercoledì 15 maggio 2024 all’indirizzo e-mail: protocollo@cert.comune.biella.it; mediante mail avente ad oggetto “Centri estivi 2024 – Modulo richiesta voucher”, cui dovrà essere allegata modulistica, denominata: “Centri estivi 2024_Modulo richiesta voucher” debitamente compilata, sottoscritta e corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione in corso di validità del sottoscrittore.

Le domande di ammissione al voucher comunale saranno oggetto di apposita graduatoria, definita sulla base dei criteri sopra indicati. I punteggi attribuiti per ciascun criterio verranno assegnati solo se gli appositi campi saranno stati debitamente compilati.

Poiché non potranno essere riconosciuti più di due voucher a nucleo, si invitano le famiglie a presentare richiesta per non più di due minori.

I voucher potranno essere erogati in caso di iscrizione del minore a uno dei centri estivi presenti nell’elenco pubblicato di seguito (e presente sul sito web del Comune) per un minimo di due settimane e saranno erogabili per un massimo di quattro settimane di frequenza.

Valore del voucher: € 200,00 a minore per frequenza di centri estivi.

Gli importi relativi ai voucher saranno dimezzati in caso di frequenza part-time.

Tutte le info, l’avviso e i moduli sul sito del Comune di Biella all’indirizzo www.comune.biella.it nella sezione "Avvisi in evidenza" - Ufficio Istruzione – 0153507460-619-623 – u_istruzione@comune.biella.it