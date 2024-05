Biella, il ritorno del ministro Sangiuliano a Oropa: pronti 7 milioni per la riqualificazione del Santuario FOTO

“A poco meno di 12 mesi dalla visita a Oropa del ministro Gennaro Sangiuliano, siamo qui a dire che la promessa per l'arrivo di risorse è stata mantenuta. Agli annunci sono seguiti i fatti concreti con una rapidità frastornante”. Parola del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro che, nel primo pomeriggio di oggi, 9 maggio, ha commentato la notizia dell'inserimento del Santuario all'interno del piano strategico dei “Grandi interventi strutturali”, con 7 milioni di euro stanziati per la valorizzazione del complesso religioso.

Accanto a lui erano presenti l'amministratore delegato del Santuario Giancarlo Macchetto e l'assessore regionale Elena Chiorino, oltre al ministro della Cultura, tornato nel Biellese a quasi un anno dalla sua venuta, avvenuta l'8 luglio 2023. “Ho scoperto un luogo meraviglioso – spiega – e sono lieto che queste risorse siano destinate qui. Sono convinto che saranno spese adeguatamente per progetti importanti e se sarà necessario provvederemo a rendere disponibili altri finanziamenti per completare il progetto. L'idea di questo intervento nasce da un'idea molto precisa: ritengo, infatti, che la cultura non debba essere la prerogativa di alcune città iconiche ma diffusa equamente su tutto il territorio nazionale perché diventi un coefficiente importante per la qualità di vita dei cittadini. Spingiamo la cultura fuori dalla ztl e portiamola ovunque, nei comuni grandi e piccoli”.

All'attenzione del ministro sono state presentate le linee di intervento che si andranno a realizzare: in particolar modo, si punterà a migliorare la ricettività, con una nuova reception, spazi comuni per gli ospiti e inedite proposte attrattive come esposizioni a tema, un'area museale interattiva e una sala convegni da 4/500 posti. A ciò si aggiunge l'efficientamento energetico con l'informatizzazione dei processi tecnici. Senza dimenticare gli interventi sul Sacro Monte che vedono l'ultimazione del rifacimento dei tetti delle cappelle (e la loro sistemazione interna), la regimentazione delle acque, la creazione di percorsi, l'elettrificazione dell'area per portare l'illuminazione e i sistemi di sicurezza.

“Quando il ministro Sangiuliano venne a Oropa illustrò l'idea di intervenire a supporto di iniziative dell'amministrazione del Santuario con la importante cifra di 17 milioni di euro – sottolinea Macchetto – Siamo lieti del ritorno del ministro che mantiene la promessa di seguire l'evoluzione della progettazione e la successiva realizzazione dei lavori grazie allo stanziamento del Ministero. Tutti gli interventi concorrono ad un miglioramento del conto economico, agendo sullo sviluppo turistico. Con gioia, iniziamo un percorso che, nei vari steps, porterà ad uno sviluppo delle iniziative di valorizzazione del complesso di Oropa”.

E sul dibattito politico che si è scatenato attorno al finanziamento, ha aggiunto: "I giornali dettero notizia di questa opportunità ma nessuna voce contraria si sollevò con proposte o riserve. In questi mesi, abbiamo lavorato per essere pronti al momento del 'via' che avviene in un momento di vicinanza temporale alle elezioni e questo diventa sufficiente ad innescare polemiche fuorvianti perchè non tengono conto che tutti gli interventi sono stati proposti dall'Amministrazione che li ha approvati nel corso di più consigli di amministrazione, che mai, forti della autonomia di cui è portatrice l'Amministrazione di Oropa, gli interventi sono stati subiti".

Per Delmastro la presenza del ministro Sangiuliano “unita al finanziamento approvato negli scorsi giorni, sono la conferma dell’impegno messo in campo per tutelare e valorizzare un patrimonio unico del Biellese come Oropa. È un momento importante, a dimostrazione che esiste anche un'Italia profonda che sta anche in provincia con le sue bellezze, uniche e particolari”.

Sulla stessa linea d'onda anche l'assessore Chiorino: “Allo scetticismo di un anno fa, abbiamo risposto con i fatti grazie alla regia del ministro Sangiuliano e del sottosegretario Delmastro. Sono state date risposte rapide per valorizzare un patrimonio come Oropa, importante non solo a livello locale ma anche nazionale. Come Regione siamo lieti di essere di supporto nei lavori da realizzare e nella promozione del territorio: il Santuario verrà adeguatamente valorizzato”.