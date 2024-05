Biella, la Provincia ha un nuovo defibrillatore grazie ad una raccolta fondi speciale

Con l'occasione del pensionamento della Segretaria generale dell'Ente, dott.ssa Anna Garavoglia, e di Paolo Amico del servizio Caccia e Pesca, i colleghi di Provincia di Biella e i dipendenti regionali distaccati a Biella hanno voluto dare il via ad una piccola raccolta fondi per festeggiarli con un dono, come si usa fare sovente in questi casi.

Cogliendo il prezioso suggerimento degli stessi festeggiati Anna a Paolo, la generosa raccolta è stata devoluta all'acquisto di un defibrillatore che sarà posizionato nella sede del Palazzo Provinciale, per l'eventuale soccorso dei dipendenti e dei cittadini che ne necessitino, trovandosi nei paraggi in condizione di bisogno di un soccorso di tale specie. La Provincia provvederà a formare ulteriormente il proprio personale all'utilizzo dell'apparecchiatura salvavita a beneficio di tutti.

La consegna del defibrillatore è stata l'occasione per salutare in maniera conviviale i due colleghi “pensionandi”, con un brindisi e un augurio per i loro progetti futuri, che rinnoviamo!