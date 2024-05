Pioggia di medaglie per Speed Biella ai regionali su strada a Torino, FOTO

Nel fine settimana la pioggia non ha fermato i giaguari dello Speed Biella delle cat. allievi e master, che hanno comunque partecipato al campionato regionale su strada sulla pista di pattinaggio della Colletta a Torino.

Sara Piantadosi ( cat. Giovanissime) anche lei conquista il titolo di vice campionessa regionale; Delle Donne Lorenzo ( cat. Esordienti) sfiora il podio classificandosi 4 in classifica regionale; Lacchia Samuel ( cat. Esordienti) conquista un 5 posto, ottenendo un grande successo personale. Bravissimi anche Gregory Sifuma Siundu e Giada Rodas Sallari.

La società biellese si conferma al primo posto in classifica come società nella provincia di Biella e 3° in classifica generale tra le società piemontesi.