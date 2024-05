CSEN Piemonte, si presenta lo Sport In Festival

Conferenza stampa di presentazione dello Sport In Festival - la festa dello sport che include. L'evento si terrà venerdì 10 maggio alle 11 presso l'Aula Magna dell'Istituto di Istruzione Superiore 'Aldo Moro' in via Roma 5 a Rivarolo Canavese.

Parteciperanno CSEN Piemonte, organizzatore dell'evento, i partner e le associazioni coinvolte. A moderare l'incontro saranno i ragazzi e le ragazze stesse dell'Istituto 'Aldo Moro' di Rivarolo Canavese che durante l'anno hanno partecipato a laboratori di podcasting e giornalismo e che parleranno anche delle attività che svolgeranno domenica 19 aprile, data in cui si terrà lo Sport In Festival.

"SPORT IN FESTIVAL" è un progetto sperimentale nato dal lavoro di co progettazione che ha visto protagoniste molte realtà associative del territorio, le quali da anni operano nell’ambito dell’inclusione attraverso lo sport.

L’idea è quella di trasformare la città di Rivarolo Canavese il giorno 19 maggio 2024 in un grande laboratorio a cielo aperto dove tutte le realtà associative locali e limitrofe possano proporsi con un contenuto legato all’inclusione; disabilità, equity diversity e inclusion, emarginazione e disagi sociali.

Una giornata di festa, ma soprattutto un momento in grado di celebrare tutte le forme con le quali quotidianamente la “Comunità Educante” contribuisce a rendere migliore la società.