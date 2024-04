Pavignano - Vaglio, Focus quartieri: Autofficina Dibisceglie, un Multiservice all'avanguardia specializzato in riparazioni e revisioni

Autofficina Dibisceglie, un Multiservice all'avanguardia specializzato in riparazioni e revisioni

L'Autofficina Di Bisceglie, con una solida storia familiare che inizia nel lontano 1975, ha attraversato diverse fasi fino a diventare un MULTISERVICE all'avanguardia. Fondata da papà Cataldo e ora gestita con passione dai suoi figli, Domenico e Luigi, l'autofficina si è evoluta nel tempo per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più vasta e variegata. Specializzata in autoriparazioni e centro revisioni, l'azienda si distingue per l'attenzione ai dettagli e la cura artigianale riservata a veicoli di vecchia e ultimissima generazione, e alle moto. Il centro revisioni, avviato nel 2009, rappresenta un investimento strategico che ha contribuito al successo dell'attività, con oltre 1200 revisioni effettuate annualmente.

Dotata di attrezzature all'avanguardia e tre diagnosi per intervenire su veicoli moderni, l'autofficina offre una gamma completa di servizi, dalla manutenzione ordinaria al soccorso stradale, dalla climatizzazione alla manutenzione di bombole di Gpl. L'adesione al network Asso Service, nel 2011, ha garantito un ulteriore salto di qualità, permettendo all'autofficina Di Bisceglie di rimanere al passo con le ultime tecnologie e di offrire un'assistenza completa e puntuale ai propri clienti.

Dal 2023, esclusiva sul territorio, l'Officina Dibisceglie ha sviluppato una nuova parte dell'azienda dedicata ai veicoli ibridi ed elettrici.

La filosofia aziendale, basata su valori di qualità e trasparenza, si riflette nell'incremento della clientela e nella sua fedeltà nel tempo. Con una prospettiva di crescita in vista, l'azienda punta a potenziare il proprio team per continuare a offrire un servizio eccellente e sempre all'altezza delle aspettative dei propri clienti.