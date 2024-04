Un lettore scrive: “A due passi dal lago degrado, erbacce e sporcizia” FOTO

Riceviamo e pubblichiamo:

“Passeggiando a Viverone, in una viuzza a due passi dal lago, si evince un degrado imbarazzante. Percorrendo via del Lago (la strada che costeggia il campo sportivo fino a salire per la provinciale) ci sono erbacce e rovi lungo tutta la strada. Un piccolo gazebo fatiscente e pericolante circondato da erbacce e rovi, paletti delimitatori in bilico ormai avvolti da sporcizia, reti arrugginite e sgangherate.

In entrambi i lati la strada è circondata da erbacce e manto stradale che si sgretola per la pessima manutenzione (solamente la solita striscia di ripristino della fibra da un tocco di umanità). A metà della via c'è una discarica a cielo aperto con pali della luce dismessi sdraiati su un terreno infelice ove vengono posati materiali edili, sporcizia di qualsiasi tipo e ramaglie pronte per un falò.

Tale scempio in un paese turistico è vergognoso. Si nota un'incuria prolungata nel tempo visto lo stato di degrado della via. Transitando la sera si è praticamente nel buio più totale. Com'è possibile tutto ciò? Eppure sul sito il Comune è indicato come: Territorio con vincoli di natura paesaggistica.

Se non ci si preoccupa nemmeno del decoro urbano basilare delle vie comunali e di far rispettare ai privati semplici regole , figuriamoci tutto il resto”.