Biella, nuovi soci al Panathlon: ecco chi sono FOTO

Il Panathlon Club di Biella ha accolto tra i soci due protagonisti dello sport biellese: Alberto Belli e Maurizio Fossati.

Classe 1965, Belli pratica diversi sport, a livello amatoriale, come atletica leggera, sci, ciclismo, nuoto e triathlon. Ama il running ,e ha all’attivo più di 100 competizioni, e nel nuoto ha portato a termine tantissime traversate in acque libere. E’ un ironman di Ironbiella, e ha partecipato a tantissime gare. L’Ironman è una gara molto tosta, di 3,8 km a nuoto, 180 km in bici da corsa, 42 km di run finale. Oggi è dirigente e consigliere della Valdigne che ha raggiunto prestigiosi traguardi.

Fossati, anche lui nato nel ’65, ama lo sport da quando era ragazzo, con grandi risultati nel nuoto, a ha amato il tennis. Dirigente sportivo della Biella Nuoto, oggi, quasi tutti i giorni, pratica il nuoto alla Rivetti. E’ anche appassionato di pallavolo e, tempo permettendo, segue tanti sport.

Due grandi appassionati che, grazie al loro entusiasmo, all’esperienza e alla passione costante, senza dubbio sapranno offrire un contributo importante al club service biellese.