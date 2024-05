Biella è tornata a vestirsi di rosa. A distanza di tre anni, a Biella domenica 5 maggio torna il Giro d'Italia.

La nostra città sarà l'arrivo della seconda tappa e in città è già una festa tra striscioni e il grande palco che ha trovato spazio in piazza Duomo pronto per gli eventi di Aspettando il Giro in calendario da oggi fino a domenica.