Biella, in Biblioteca si presenta il libro di Pietro Veronese sul genocidio in Rwanda

Giovedì 2 maggio, alle 18, presso la Biblioteca Civica di Biella avrà luogo la presentazione del libro La famiglia. Una storia ruandese raccolta da Pietro Veronese.

Honorine Mujyambere, presidente di Ibuka Italia e sopravvissuta al genocidio dei tutsi in Rwanda, dialoga con Daniele Scaglione, autore del podcast tratto dal libro e di Rwanda. Istruzioni per un genocidio. Trent’anni fa, nell’aprile-luglio 1994, si compiva in Ruanda il genocidio contro i Tutsi, costato un milione di morti. Fu il più grave crimine contro l’umanità della seconda metà del Novecento.

I giovani scampati a quella catastrofe, rimasti senza nessuno, profondamente feriti nell’anima, inventarono una forma di sopravvivenza unica al mondo. Formarono delle famiglie d’elezione, unendosi e nominando tra di loro un padre e una madre che assumessero nella loro vita quei ruoli perduti per sempre. Una di queste famiglie si è formata tra persone che il destino ha portato a vivere e incontrarsi in Italia. Riunisce donne e uomini che al momento del genocidio non si conoscevano, avevano età diverse, dai quattro ai 33 anni, e vivevano in luoghi e contesti differenti all’interno del loro paese.

Trent’anni dopo, nove di loro hanno deciso di testimoniare in prima persona la propria storia, componendo un racconto corale di dolore, tragedia, ritorno alla vita, amore e speranza. Un documento unico che ci aiuta a conoscere e a ricordare. L'autore, Pietro Veronese, giornalista, ha lavorato per trent’anni a Repubblica, dove è stato inviato speciale e caporedattore Esteri, occupandosi in particolare, ma non solo, di Africa a sud del Sahara. Ingresso libero fino a esaurimento posti.