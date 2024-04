Calcio, nuovo dirigente al Cossato: arriva Angiono

Nuovo dirigente al Città di Cossato. Lo annuncia la stessa società in una nota stampa: “Siamo lieti di annunciare di aver raggiunto l'accordo con Dario Angiono per il ruolo di direttore sportivo dell'agonistica della stagione sportiva 2024/25. Angiono, oltre al ruolo di dirigente e team manager, vanta 10 anni di esperienza nel ruolo di responsabile del settore giovanile e della scuola calcio".

E aggiunge: "Il nuovo ds che, in collaborazione con il responsabile tecnico Scarpellini, si occuperà delle categorie dall'Under 17 all'Under 14 e coordinerà anche l'attività di scouting di cui è, da anni, uno specialista avendola effettuata per le società professioniste. Durante la stagione, inoltre, verranno organizzati alcuni appuntamenti tecnici con istruttori professionisti e con l'Associazione Calciatori. Per impostare la nuova organizzazione operativa ed implementare il nuovo progetto tecnico, il ds Angiono sarà già operativo da subito”.