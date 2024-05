Biella, si cercano steward per le gare al Pozzo delle squadre della Juventus

Al fine di diventare Steward in Juventus è necessario superare un processo di selezione. Le candidature ritenute idonee verranno contattate e accederanno ad un corso di formazione obbligatorio per ottenere l'abilitazione al ruolo di Steward.

Il corso, gratuito, a frequenza obbligatoria, è organizzato da Juventus tramite un Ente Formatore riconosciuto dall'Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive. Al termine del percorso formativo è previsto un esame teorico/pratico al superamento del quale si ottiene il rilascio dell'attestato di abilitazione. Il candidato si occuperà dell'accoglienza, dell'assistenza e del controllo del pubblico presente presso lo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella durante le gare casalinghe delle squadre della Juventus (match-day).

Profilo del ruolo di Steward: Orientato al cliente, predisposto al contatto con il pubblico e al lavoro in team; Professionale e attento al rispetto delle norme; Garantisce una flessibilità oraria e la disponibilità infrasettimanale e nei weekend. Titoli preferenziali richiesti per diventare Steward: Domicilio in Biella o in zone limitrofe; Diploma di scuola media superiore; Conoscenza di almeno una lingua straniera. Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature complete di Curriculum Vitae allegato.

La candidatura può essere fatta esclusivamente attraverso il sito juventus.com (https://www.juventus.com/it/club/careers/opportunita-professionali/open-positions)