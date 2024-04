Pallamano, ko per Vigliano ma il tecnico Lugli promuove i suoi: “Squadra cresciuta da inizio stagione”

Chiude all’undicesimo posto in classifica la formazione Under 15 maschile di FC Vigliano Polisportiva nel campionato interregionale FIGH Area 2 (Piemonte, Liguria, Lombardia), a seguito degli incontri persi domenica pomeriggio a Vigevano.

Nella prima gara di giornata parte molto timorosa la formazione giallorossa, mai veramente in partita con Leno, fatti salvi alcuni sprazzi di buon gioco nei quali la buona difesa e attacchi ben congeniati hanno portato ad evitare di subire reti o a realizzarne di pregevole fattura. Il punteggio finale arride a Leno per 28-11.

Nella seconda gara di giornata parte forte la formazione viglianese che rifila un parziale importante ai padroni di casa di Vigevano, sorpresi dall’utilizzo della strategia 4:2 (quattro attaccanti esterni e due pivot) messa in campo dai giallorossi. La squadra di Vigliano si addormenta poi in attacco e determina la rimonta avversaria. A nulla servono gli innesti dalla panchina e i cambi tattici con la partita che termina 31-13 per i padroni di casa di Vigevano.

Nella terza gara prevista Leno ha ragione di Vigevano con il punteggio di 20-13. Questo il commento del tecnico Simone Lugli a fine gara: “È stato un campionato fatto di alti e bassi sin dalla prima giornata. L’emotività di questa età a volte gioca brutti scherzi e così è stato anche oggi. La squadra è comunque globalmente cresciuta da inizio stagione. Siamo lieti di esserci confrontati anche con realtà che sono più avanti di noi tecnicamente”.