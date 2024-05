Trasporti pubblici Biella-Oropa: previste 8 corse aggiuntive per il Giro d’Italia.

Di seguito le variazioni al servizio di trasporto pubblico locale della “Linea 360 Biella – Oropa” per la data del 5 maggio a seguito della Tappa del Giro D’Italia con traguardo ad Oropa Santuario.

- Corsa 701 con partenza da Biella San Paolo alle ore 7:10 in salita ad Oropa – REGOLARE – 1 BUS

- Corsa 702 con partenza da Oropa alle ore 7:48 in discesa verso Biella – REGOLARE – 1 BUS

Si ricorda che suddette corse effettueranno percorso normale di linea con transito all’interno dell’abitato del Favaro.

- Corsa 703 con partenza da Biella San Paolo alle ore 8:25 in salita ad Oropa – CORSA POTENZIATA - 2 BUS

- Corsa 704 con partenza da Oropa alle ore 9:05 in discesa verso Biella – CORSA POTENZIATA - 2 BUS

- Corsa 705 con partenza da Biella San Paolo alle ore 10:25 in salita ad Oropa – CORSA POTENZIATA - 4 BUS

- Corsa 706 con partenza da Oropa alle ore 11:05 in discesa verso Biella – CORSA POTENZIATA - 4 BUS

Si ricorda che suddette corse effettueranno un percorso modificato, non transitando all’interno dell’abitato del Favaro, al fine di evitare interferenze con i flussi di pedoni/ciclisti in salita verso il Santuario in un tratto particolarmente stretto.

Saranno utilizzate le consuete fermate provvisorie disposte lungo la S.P.144: via Arduzzi civ. 34 (ristorante «Alla Baita»), via Arduzzi angolo Strada Rontume (galleria ex-stazione), via Arduzzi angolo via Sordevolo (Favaro Prussiana).

Sono pertanto previste otto corse aggiuntive di potenziamento per agevolare la salita ad Oropa dei tifosi/spettatori.

Si specifica altresì che il servizio di linea terminerà alle ore 11.42 (circa) con arrivo a Biella San Paolo dell’ultimo autobus programmato.

Nel prosieguo della giornata non saranno pertanto effettuate ulteriori corse né in salita, né in discesa con la relativa soppressione di n° 8 corse previste: n. 707 - 708 – 709 – 710 – 711 – 712 – 721 – 722 riferite alla fascia oraria di servizio dalle 13:25 alle 19:42.

Si comunica inoltre che ATAP al fine di favorire la reperibilità e l’acquisto dei titoli di viaggio da parte degli utenti in una giornata festiva, ha previsto l’apertura straordinaria dello sportello vendita titoli di viaggio situato presso l’atrio della stazione S. Paolo di Biella, dalle ore 7:30 alle ore 10:30.