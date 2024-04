Biella, Giacomo Moscarola si ricandida in appoggio a Olivero VIDEO

Passione, competenza e lungimiranza sono le parole chiave dei cinque anni di mandato portato avanti e sviluppato step by step da Giacomo Moscarola, cittadino in primis, ancor prima che Assessore e Vice sindaco, che ora vuole raddoppiare. Di lasciare non se ne parla, ci sono da portare avanti progetti già elaborati per il bene della Città e dei suoi abitanti. Progetti che si allineano alla gran mole di lavoro già tangibilmente espressa.

"Abbiamo investito un milione e mezzo di euro per interventi che riguardano lo stadio, oltre 500 mila sul Palazzo dello Sport (Biella Forum) e tanto altro, come del resto può testimoniare da sola la Cittadella dello Sport, che amplierà l'area già esistente su Corso 53° Fanteria, via Piemonte e via Lombardia. I risultati ottenuti sono un cambio di passo importante nella funzionalità delle strutture, la cui valenza assume ora connotati prestigiosi oltre che estetici e soprattutto pratici". Gli impianti sottoposti a profonda attività di restyling, sono ora in grado di ospitare grandi eventi. Va citata ad esempio la Juventus femminile, ormai di casa allo stadio Pozzo. E prima di lei il Torino Primavera. Idem dicasi per il Biella Forum, la cui struttura ha recentemente ospitato grandi eventi internazionali come la Supercoppa di pallavolo e la NextGen di basket. Ma anche "Campioni sotto le Stelle", il cui format ben si è adattato anche in piazza e in teatro.